Около 23 000 военных и почти 190 самолетов: названы потери России на войне
Фото: по состоянию на 29 апреля уничтожено 23 000 оккупантов и 189 самолетов РФ (t me ressentiment channel)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 23 000 своих солдат убитыми. Также было ликвидировано 189 самолетов и 986 танков.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.04 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 23000 (+200) человек ликвидировано,
- танков-986 (+16) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2418 (+29) ед,
- артиллерийских систем - 435 (+4) ед,
- РСЗО - 151 (+0) ед,
- средства ПВО - 73 (+1) ед,
- самолетов-189 (+2) ед,
- вертолетов - 155 (+0) ед,
- автомобильной техники -1695 (+7) ед,
- корабли / катера - 8 (+0) ед,
- цистерн с ГСМ - 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 229 (+14).
- специальная техника - 31 (+0).
- пусковые установки ОТРК / ТРК - 4 (+0).
Напомним, недавно стало известно, что в небе над Днепропетровской областью украинские военные сбили российский беспилотник.
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