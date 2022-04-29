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Над Днепропетровской областью сбили вражеский беспилотник

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Днепропетровская область, Пятница 29 апреля 2022 09:34
Над Днепропетровской областью сбили вражеский беспилотник Фото: над Днепропетровской областью сбили беспилотник (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В небе над Днепропетровской областью украинские военные сбили российский беспилотник. Он упал на территории частного двора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Наши военные сбили над Днепропетровской областью вражеский беспилотник. Упал в селе во дворе. Немного зацепил крышу и окно дома, но все нормально", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 29 апреля российская армия обстреляла два населенных пункта в Днепропетровской области. Оккупанты применили "Грады".

Стоит отметить, что вражеские силы в течение нескольких дней обстреливают Большую Костромку Днепропетровской области.

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