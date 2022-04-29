Над Днепропетровской областью сбили вражеский беспилотник
Фото: над Днепропетровской областью сбили беспилотник (Getty Images)
В небе над Днепропетровской областью украинские военные сбили российский беспилотник. Он упал на территории частного двора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Наши военные сбили над Днепропетровской областью вражеский беспилотник. Упал в селе во дворе. Немного зацепил крышу и окно дома, но все нормально", - говорится в сообщении.
Напомним, утром 29 апреля российская армия обстреляла два населенных пункта в Днепропетровской области. Оккупанты применили "Грады".
Стоит отметить, что вражеские силы в течение нескольких дней обстреливают Большую Костромку Днепропетровской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.