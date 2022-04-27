Около 22 400 военных и почти 940 танков: Генштаб назвал потери России

С начала вторжения в Украину российская сторона потеряла уже около 22 400 военнослужащих убитыми. Число уничтоженных украинскими силами танков приближается к 940.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника:
"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Кураховском и Изюмском направлениях. Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина будет еще больше усиливаться за счет поставок западных вооружений.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.