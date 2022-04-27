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Около 22 400 военных и почти 940 танков: Генштаб назвал потери России

Фото: Россия несет тяжелые потери в Украине (facebook com mod mil rus)
Автор: Сергей Новиков

С начала вторжения в Украину российская сторона потеряла уже около 22 400 военнослужащих убитыми. Число уничтоженных украинскими силами танков приближается к 940.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника:

  • Личный состав - около 22400
  • Танки - 939
  • Боевые бронированные машины - 2342
  • Артиллерийские системы - 421
  • РСЗО - 149
  • Средства ПВО - 71
  • Самолеты - 185
  • Вертолеты - 155
  • Автомобильная техника - 1666
  • Корабли/катера - 8
  • Цистерны с ГСМ - 76
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 207
  • Специальная техника - ​​31
  • Пусковые установки ОТРК - 4

"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Кураховском и Изюмском направлениях. Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина будет еще больше усиливаться за счет поставок западных вооружений.

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