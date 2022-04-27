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Близько 22 400 військових і майже 940 танків: Генштаб назвав втрати Росії

Фото: Росія несе важкі втрати в Україні (facebook com mod mil rus)
Автор: Сергей Новиков

З початку вторгнення в Україну російська сторона втратила вже близько 22 400 військовослужбовців убитими. Число знищених українськими силами танків наближається до 940.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника:

  • Особовий склад - близько 22400
  • Танки - 939
  • Бойові броньовані машини - 2342
  • Артилерійські системи - 421
  • РСЗВ - 149
  • Засоби ППО - 71
  • Літаки - 185
  • Вертольоти - 155
  • Автомобільна техніка - 1666
  • Кораблі/катери - 8
  • Цистерни з ПММ - 76
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 207
  • Спеціальна техніка - 31
  • Пускові установки ОТРК - 4

"Найбільші втрати противника (за минулу добу) спостерігалися на Курахівському та Ізюмському напрямках. Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна буде ще більше посилюватися за рахунок поставок західних озброєнь.

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