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Около 21 900 военных и более 200 дронов: Генштаб назвал потери России

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Киев, Понедельник 25 апреля 2022 10:43
Около 21 900 военных и более 200 дронов: Генштаб назвал потери России Фото: Украина продолжает уничтожать технику и личный состав противника (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

С начала вторжения в Украину российская сторона потеряла около 21 900 военнослужащих убитыми. Украинским силам удалось сбить более 200 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника:

  • Личный состав - около 21900 человек
  • Танки - 884
  • Боевые бронированные машины - 2258
  • Артиллерийские системы - 411
  • РСЗО - 149
  • Средства ПВО - 69
  • Самолеты - 181
  • Вертолеты - 154
  • Автомобильная техника - 1566
  • Корабли/катера - 8
  • Цистерны с ГСМ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 201
  • Специальная техника - ​​28
  • Пусковые установки ОТРК - 4.

"Наибольшие потери противника за сутки наблюдались на Северодонецком направлении (30 отдельная мотострелковая бригада 2-й общевойсковой армии с РФ). Данные уточняются", - отметили в Генштабе.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ за сутки сбили 17 воздушных целей.

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