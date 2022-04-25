Около 21 900 военных и более 200 дронов: Генштаб назвал потери России
Фото: Украина продолжает уничтожать технику и личный состав противника (GettyImages)
С начала вторжения в Украину российская сторона потеряла около 21 900 военнослужащих убитыми. Украинским силам удалось сбить более 200 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника:
- Личный состав - около 21900 человек
- Танки - 884
- Боевые бронированные машины - 2258
- Артиллерийские системы - 411
- РСЗО - 149
- Средства ПВО - 69
- Самолеты - 181
- Вертолеты - 154
- Автомобильная техника - 1566
- Корабли/катера - 8
- Цистерны с ГСМ - 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 201
- Специальная техника - 28
- Пусковые установки ОТРК - 4.
"Наибольшие потери противника за сутки наблюдались на Северодонецком направлении (30 отдельная мотострелковая бригада 2-й общевойсковой армии с РФ). Данные уточняются", - отметили в Генштабе.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ за сутки сбили 17 воздушных целей.
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