Близько 21 900 військових і понад 200 дронів: Генштаб назвав втрати Росії
Фото: Україна продовжує знищувати техніку і особовий склад противника (GettyImages)
З початку вторгнення в Україну російська сторона втратила близько 21 900 військовослужбовців убитими. Українським силам вдалося збити понад 200 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
- Особовий склад - близько 21900 осіб
- Танки - 884
- Бойові броньовані машини - 2258
- Артилерійські системи - 411
- РСЗВ - 149
- Засоби ППО - 69
- Літаки - 181
- Вертольоти - 154
- Автомобільна техніка - 1566
- Кораблі/катери - 8
- Цистерни з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 201
- Спеціальна техніка - 28
- Пускові установки ОТРК - 4.
"Найбільші втрати противника за добу спостерігалися на Сєвєродонецькому напрямку (30 окрема мотострілецька бригада 2-ї загальновійськової армії з РФ). Дані уточнюються", - зазначили в Генштабі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ за добу збили 17 повітряних цілей.
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