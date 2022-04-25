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Близько 21 900 військових і понад 200 дронів: Генштаб назвав втрати Росії

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Київ, Понеділок 25 квітня 2022 10:43
Близько 21 900 військових і понад 200 дронів: Генштаб назвав втрати Росії Фото: Україна продовжує знищувати техніку і особовий склад противника (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

З початку вторгнення в Україну російська сторона втратила близько 21 900 військовослужбовців убитими. Українським силам вдалося збити понад 200 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника:

  • Особовий склад - близько 21900 осіб
  • Танки - 884
  • Бойові броньовані машини - 2258
  • Артилерійські системи - 411
  • РСЗВ - 149
  • Засоби ППО - 69
  • Літаки - 181
  • Вертольоти - 154
  • Автомобільна техніка - 1566
  • Кораблі/катери - 8
  • Цистерни з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 201
  • Спеціальна техніка - 28
  • Пускові установки ОТРК - 4.

"Найбільші втрати противника за добу спостерігалися на Сєвєродонецькому напрямку (30 окрема мотострілецька бригада 2-ї загальновійськової армії з РФ). Дані уточнюються", - зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ за добу збили 17 повітряних цілей.

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