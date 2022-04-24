Около 21 800 военных и почти 180 самолетов: Генштаб назвал потери России

С начала вторжения в Украину российская сторона потеряла около 21 800 военных убитыми. Число сбитых украинскими силами самолетов приближается к 180.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника:
"Данные уточняются", - отметили в Генштабе.
Напомним, вчера сообщалось, что Вооруженные силы Украины на Донбассе отбили две атаки, уничтожив около 150 оккупантов.
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