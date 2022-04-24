Близько 21 800 військових і майже 180 літаків: Генштаб назвав втрати Росії

З початку вторгнення в Україну російська сторона втратила близько 21 800 військових убитими. Число збитих українськими силами літаків наближається до 180.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
"Дані уточнюються", - зазначили в Генштабі.
Нагадаємо, вчора повідомлялося, що Збройні сили України на Донбасі відбили дві атаки, знищивши близько 150 окупантів.
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