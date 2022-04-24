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Близько 21 800 військових і майже 180 літаків: Генштаб назвав втрати Росії

Фото: Росія несе втрати в живій силі (facebook com mod mil rus)
Автор: Артем Горовенко

З початку вторгнення в Україну російська сторона втратила близько 21 800 військових убитими. Число збитих українськими силами літаків наближається до 180.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника:

  • Особовий склад - близько 21800 осіб
  • Танки - 873
  • Бойові броньовані машини - 2238
  • Артилерійські системи - 408
  • РСЗВ - 147
  • Засоби ППО - 69
  • Літаки - 179
  • Вертольоти - 154
  • Автомобільна техніка - 1557
  • Кораблі/катери - 8
  • Цистерни з ПММ - 76
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 191
  • Спеціальна техніка - 28
  • Пускові установки ОТРК - 4

"Дані уточнюються", - зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що Збройні сили України на Донбасі відбили дві атаки, знищивши близько 150 окупантів.

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