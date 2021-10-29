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Около 200 тысяч семей не смогли получить субсидию после ужесточения требований

Автор: Александр Белоус

Перед отопительным сезоном около 200 тысяч украинских домохозяйств не смогли получить субсидии. Препятствием становится депозит в банке или отсутствие работы у членов семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра социальной политики Виталий Музыченко, которого цитирует пресс-служба Министерства.

"Около 200 тысяч домохозяйств из 2,5 миллиона, которые проверялись в этом году, не прошли верификацию", - сказал он.

Музыченко отметил, что среди самых частых причин отказа в назначении субсидий - наличие депозитов свыше 100 тыс. грн, больше одного жилого помещения в собственности или наличие безработных членов семей, которые не состоят на учете в центре занятости.

В то же время он заявил, что для этих семей есть возможность получить субсидию в будущем. "Это не значит, что они потеряли право на субсидию, ведь ситуация может меняться. Например, может уменьшиться сумма сбережений на депозитном счете или же неработающий ранее человек трудоустроился", - сказал Музыченко.

Отметим, Кабинет министров Украины существенно изменил порядок назначения жилищных субсидий. По новым правилам с 1 мая субсидий лишают в случае наличия депозитов в банках на 100 тысяч гривен, покупки валюты и других покупок на 50 тысяч гривен

Напомним, по состоянию на начало октября 2021 года жилищные субсидии оформили более 2,5 млн украинских семей. На конец прошлого отопительного сезона субсидии получали почти 3 млн семей.

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Субсидии в Украине