Около 20 авиакомпаний приостановили полеты в Китай

Авиакомпании начали приостанавливать полеты в Китай в связи с вспышкой коронавируса, в результате которой умерли уже более 200 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Всего о решении приостановить полеты заявили почти 20 авиакомпаний:

Air Canada заявила 28 января, что отменяет отдельные рейсы в Китай.

заявила 28 января, что отменяет отдельные рейсы в Китай. Air France заявила 30 января, что приостановила все регулярные рейсы в и из материкового Китая до 9 февраля.

заявила 30 января, что приостановила все регулярные рейсы в и из материкового Китая до 9 февраля. Air India заявила, что отменяет рейс Мумбаи-Дели-Шанхай с 31 января по 14 февраля.

заявила, что отменяет рейс Мумбаи-Дели-Шанхай с 31 января по 14 февраля. Южнокорейский бюджетный авиаперевозчик Air Seoul заявил 28 января, что приостановил все полеты в Китай.

заявил 28 января, что приостановил все полеты в Китай. Государственная авиакомпания Танзании Air Tanzania заявила, что отложит первые полеты в Китай. Он планировал начать чартерные рейсы в Китай в феврале.

заявила, что отложит первые полеты в Китай. Он планировал начать чартерные рейсы в Китай в феврале. Крупнейший американский перевозчик American Airlines заявил, что приостановит полеты из Лос-Анджелеса в Пекин и Шанхай с 9 февраля по 27 марта.

заявил, что приостановит полеты из Лос-Анджелеса в Пекин и Шанхай с 9 февраля по 27 марта. 30 января British Airways заявил, что на месяц отменил все рейсы в материковый Китай.

заявил, что на месяц отменил все рейсы в материковый Китай. Cathay Pacific из Гонконга заявила, что с 30 января до конца марта постепенно уменьшит пропускную способность материкового Китая и обратно на 50% и более.

из Гонконга заявила, что с 30 января до конца марта постепенно уменьшит пропускную способность материкового Китая и обратно на 50% и более. Авиакомпания США Delta Air Lines заявила 29 января, что сокращает количество рейсов в Китай до 21 в неделю с 42, начиная с 6 февраля по 30 апреля.

заявила 29 января, что сокращает количество рейсов в Китай до 21 в неделю с 42, начиная с 6 февраля по 30 апреля. Флагманская авиакомпания Египта EgyptAir заявила 30 января, что с 1 февраля она приостановит все полеты в Китай и из Китая.

заявила 30 января, что с 1 февраля она приостановит все полеты в Китай и из Китая. Финская авиакомпания Finnair заявила 28 января, что приостановит свои рейсы в Нанкин и Пекин до конца марта, после того как Китай приостановит международные групповые поездки из страны.

заявила 28 января, что приостановит свои рейсы в Нанкин и Пекин до конца марта, после того как Китай приостановит международные групповые поездки из страны. Индонезийская Lion Air Group заявила 29 января, что с февраля приостановит все полеты в Китай. На данный момент авиакомпания приостановила шесть рейсов из нескольких индонезийских городов в Китай, а остальные будет приостановлена ​​в следующем месяце.

заявила 29 января, что с февраля приостановит все полеты в Китай. На данный момент авиакомпания приостановила шесть рейсов из нескольких индонезийских городов в Китай, а остальные будет приостановлена ​​в следующем месяце. Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила 29 января, что она приостанавливает полеты авиакомпании Lufthansa, Swiss и Austrian Airlines в Китай и из Китая до 9 февраля. Авиакомпания продолжает летать в Гонконг, но она прекратит принимать заказы на рейсы в континентальный Китай до конца февраля.

заявила 29 января, что она приостанавливает полеты авиакомпании Lufthansa, Swiss и Austrian Airlines в Китай и из Китая до 9 февраля. Авиакомпания продолжает летать в Гонконг, но она прекратит принимать заказы на рейсы в континентальный Китай до конца февраля. Скандинавская авиакомпания SAS заявила 30 января, что решила приостановить все рейсы в Шанхай и Пекин и обратно с 31 января до 9 февраля.

заявила 30 января, что решила приостановить все рейсы в Шанхай и Пекин и обратно с 31 января до 9 февраля. Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines заявил 30 января, что это снизит частоту регулярных рейсов в Пекин, Гуанчжоу, Шанхай и Сиань в период с 5 по 29 февраля.

заявил 30 января, что это снизит частоту регулярных рейсов в Пекин, Гуанчжоу, Шанхай и Сиань в период с 5 по 29 февраля. United Airlines из Чикаго заявила, что осуществит вторую фазу отмены рейсов между своими центральными городами в Соединенных Штатах и ​​Пекином, Гонконгом и Шанхаем, что приведет к отмене 332 дополнительных рейсов до 28 марта.

из Чикаго заявила, что осуществит вторую фазу отмены рейсов между своими центральными городами в Соединенных Штатах и ​​Пекином, Гонконгом и Шанхаем, что приведет к отмене 332 дополнительных рейсов до 28 марта. По словам исполнительного директора United Parcel Service Дэвида Абни 30 января, UPS отменила 22 китайских рейса из-за карантина в Ухане и нормального закрытия производства из-за лунного Нового года. Он не уточнил, сколько рейсов было отменено из-за вируса. ,

Дэвида Абни 30 января, UPS отменила 22 китайских рейса из-за карантина в Ухане и нормального закрытия производства из-за лунного Нового года. Он не уточнил, сколько рейсов было отменено из-за вируса. , Virgin Atlantic заявила 30 января, что со 2 февраля она приостановит свою ежедневную работу в Шанхае на две недели. Она сослалась на снижение спроса на авиарейсы и безопасность своих клиентов и персонала.

Ранее сообщалось, что компания "Международные авиалинии Украины" из-за коронавируса в Китае продолжит выполнять рейсы в эту страну, но только в одну сторону.

РБК-Украина писало, что Российская Федерация закрывает пункты пропуска на границе с Китаем в Хабаровском крае и Еврейской автономной области.