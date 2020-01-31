Близько 20 авіакомпаній припинили польоти в Китай

Авіакомпанії почали припиняти польоти в Китай у зв'язку з спалахом коронавіруса, в результаті якого померли вже понад 200 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Все про рішення призупинити польоти заявили майже 20 авіакомпаній:

Air Canada заявила 28 січня, що скасовує окремі рейси в Китай.

заявила 28 січня, що скасовує окремі рейси в Китай. Air France заявила 30 січня, що припинила всі регулярні рейси в і з материкового Китаю до 9 лютого.

заявила 30 січня, що припинила всі регулярні рейси в і з материкового Китаю до 9 лютого. Air India заявила, що скасовує рейс Мумбаї-Делі-Шанхай з 31 січня по 14 лютого.

заявила, що скасовує рейс Мумбаї-Делі-Шанхай з 31 січня по 14 лютого. Південнокорейський бюджетний авіаперевізник Air Seoul заявив 28 січня, що призупинив всі польоти в Китай.

заявив 28 січня, що призупинив всі польоти в Китай. Державна авіакомпанія Танзанії Air Tanzania заявила, що відкладе перші польоти в Китай. Він планував почати чартерні рейси в Китай в лютому.

заявила, що відкладе перші польоти в Китай. Він планував почати чартерні рейси в Китай в лютому. Найбільший американський перевізник American Airlines заявив, що припинить польоти з Лос-Анджелеса в Пекін і Шанхай з 9 лютого по 27 березня.

заявив, що припинить польоти з Лос-Анджелеса в Пекін і Шанхай з 9 лютого по 27 березня. 30 січня British Airways заявив, що на місяць скасував всі рейси в материковий Китай.

заявив, що на місяць скасував всі рейси в материковий Китай. Cathay Pacific з Гонконгу заявила, що з 30 січня до кінця березня поступово зменшить пропускну здатність материкового Китаю і назад на 50% і більше.

з Гонконгу заявила, що з 30 січня до кінця березня поступово зменшить пропускну здатність материкового Китаю і назад на 50% і більше. Авіакомпанія США Delta Air Lines заявила 29 січня, що скорочує кількість рейсів в Китай до 21 на тиждень з 42, починаючи з 6 лютого по 30 квітня.

заявила 29 січня, що скорочує кількість рейсів в Китай до 21 на тиждень з 42, починаючи з 6 лютого по 30 квітня. Флагманська авіакомпанія Єгипту EgyptAir заявила 30 січня, що з 1 лютого вона призупинить всі польоти в Китай та Китаю.

заявила 30 січня, що з 1 лютого вона призупинить всі польоти в Китай та Китаю. Фінська авіакомпанія Finnair заявила 28 січня, що припинить свої рейси в Нанкін і Пекін до кінця березня, після того як Китай припинить міжнародні групові поїздки з країни.

заявила 28 січня, що припинить свої рейси в Нанкін і Пекін до кінця березня, після того як Китай припинить міжнародні групові поїздки з країни. Індонезійська Lion Air Group заявила 29 січня, що з лютого призупинить всі польоти в Китай. На даний момент авіакомпанія призупинила шість рейсів з декількох індонезійських міст в Китай, а решта буде припинена в наступному місяці.

заявила 29 січня, що з лютого призупинить всі польоти в Китай. На даний момент авіакомпанія призупинила шість рейсів з декількох індонезійських міст в Китай, а решта буде припинена в наступному місяці. Німецька авіакомпанія Lufthansa заявила 29 січня, що вона припиняє польоти авіакомпанії Lufthansa, Swiss та Austrian Airlines в Китай і з Китаю до 9 лютого. Авіакомпанія продовжує літати в Гонконг, але вона припинить приймати замовлення на рейси в континентальний Китай до кінця лютого.

заявила 29 січня, що вона припиняє польоти авіакомпанії Lufthansa, Swiss та Austrian Airlines в Китай і з Китаю до 9 лютого. Авіакомпанія продовжує літати в Гонконг, але вона припинить приймати замовлення на рейси в континентальний Китай до кінця лютого. Скандинавська авіакомпанія SAS заявила 30 січня, що вирішила призупинити всі рейси в Шанхай і Пекін і назад з 31 січня до 9 лютого.

заявила 30 січня, що вирішила призупинити всі рейси в Шанхай і Пекін і назад з 31 січня до 9 лютого. Турецький авіаперевізник Turkish Airlines заявив 30 січня, що це знизить частоту регулярних рейсів у Пекін, Гуанчжоу, Шанхай і Сіань в період з 5 по 29 лютого.

заявив 30 січня, що це знизить частоту регулярних рейсів у Пекін, Гуанчжоу, Шанхай і Сіань в період з 5 по 29 лютого. United Airlines з Чикаго заявила, що здійснить другу фазу скасування рейсів між своїми центральними містами в Сполучених Штатах і Пекіном, Гонконгом і Шанхаєм, що призведе до скасування 332 додаткових рейсів до 28 березня.

з Чикаго заявила, що здійснить другу фазу скасування рейсів між своїми центральними містами в Сполучених Штатах і Пекіном, Гонконгом і Шанхаєм, що призведе до скасування 332 додаткових рейсів до 28 березня. За словами виконавчого директора United Parcel Service Девіда Абни 30 січня, UPS скасувала 22 китайських рейсу з-за карантину в Ухані і нормального закриття провадження через місячного Нового року. Він не уточнив, скільки рейсів було скасовано з-за вірусу. ,

Девіда Абни 30 січня, UPS скасувала 22 китайських рейсу з-за карантину в Ухані і нормального закриття провадження через місячного Нового року. Він не уточнив, скільки рейсів було скасовано з-за вірусу. , Virgin Atlantic заявила 30 січня, що з 2 лютого вона призупинить свою щоденну роботу в Шанхаї на два тижні. Вона послалася на зниження попиту на авіарейси та безпеку своїх клієнтів і персоналу.

Раніше повідомлялося, що компанія "Міжнародні авіалінії України" з-за коронавіруса в Китаї продовжить виконувати рейси в цю країну, але тільки в одну сторону.

РБК-Україна писало, що Російська Федерація закриває пункти пропуску на кордоні з Китаєм в Хабаровському краї і Єврейської автономної області.