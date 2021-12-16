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Около 2 тысяч потребителей заказали техобслуживание сетей в "Днепрогазе"

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Днепр, Четверг 16 декабря 2021 18:10
Около 2 тысяч потребителей заказали техобслуживание сетей в "Днепрогазе" Фото: газовый вентиль (gazUA-104.ua)
Автор: Мария Тарарыева

С начала 2021 года почти 2 тысячи потребителей газа Днепра и Днепровского района позаботились о собственной безопасности, заказав услугу по техническому обслуживанию внутренних газовых сетей у АО "Днепрогаз".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Ежегодно с началом отопительного сезона увеличивается статистика возникновения аварийных ситуаций на внутренних газовых сетях потребителей. Именно поэтому выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) внутренних газопроводов приобретает особую актуальность", - говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству, ответственность за внутренние сети и газовое оборудование в частных домах и квартирах несут их владельцы. Чтобы избежать аварий и несчастных случаев потребители должны систематически проводить профессиональное техническое обслуживание своих газовых сетей с привлечением соответствующих специалистов.

"По Правилам безопасности систем газоснабжения техническое обслуживание внутренних газопроводов необходимо проводить один раз в год, – рассказывает директор по капитальному строительству АО "Днепрогаз" Владимир Ткаченко. – Специалисты нашей компании предлагают выполнить комплекс работ по техническому обслуживанию внутренних газовых сетей клиентов по фиксированной цене, которая составляет 300 гривен".

Заключив договор на техническое обслуживание газовых сетей с "Днепрогазом", клиент гарантированно получает услугу, которая включает в себя обследование внутренних газопроводов на предмет утечек голубого топлива, приборный контроль на плотность соединений, проверку герметичности футляров, смазку запорных устройств, устранение утечек на муфтовых соединениях.

"Для квалифицированного предоставления услуги по ТО газовых сетей специалисты "Днепрогаза" имеют все необходимые разрешения и лицензии, многолетний опыт и специализированное современное оборудование. Для получения консультаций и заключения договора на техническое обслуживание внутренних газовых сетей днепряне могут обратиться в 104.ua Клиентское пространство по ул. Паторжинского, 24", - говорится в сообщении.

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