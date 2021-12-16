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Близько 2 тисяч споживачів замовили техобслуговування мереж у "Дніпрогазі"

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Дніпро, Четвер 16 грудня 2021 18:10
Близько 2 тисяч споживачів замовили техобслуговування мереж у "Дніпрогазі" Фото: газовий вентиль (gazUA-104.ua)
Автор: Марія Тарариєва

З початку 2021 року майже 2 тисячі споживачів газу Дніпра та Дніпровського району подбали про власну безпеку, замовивши послугу з технічного обслуговування внутрішніх газових мереж у АТ "Дніпрогаз".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Щорічно з початком опалювального сезону збільшується статистика виникнення аварійних ситуацій на внутрішніх газових мережах споживачів. Саме тому виконання робіт з технічного обслуговування (ТО) внутрішніх газопроводів набуває особливої актуальності", - йдеться в повідомленні.

Згідно з чинним законодавством, відповідальність за внутрішні мережі та газове обладнання в приватних будинках і квартирах несуть їх власники. Щоб уникнути аварій і нещасних випадків споживачі повинні систематично проводити професійне технічне обслуговування своїх газових мереж із залученням відповідних фахівців.

"За правилами безпеки систем газопостачання технічне обслуговування внутрішніх газопроводів необхідно проводити один раз на рік, – розповідає директор з капітального будівництва АТ "Дніпрогаз" Володимир Ткаченко. - Фахівці нашої компанії пропонують виконати комплекс робіт з технічного обслуговування внутрішніх газових мереж клієнтів за фіксованою ціною, яка становить 300 гривень".

Уклавши договір на технічне обслуговування газових мереж з "Дніпрогазом", клієнт гарантовано отримує послугу, яка включає в себе обстеження внутрішніх газопроводів на предмет витоків блакитного палива, приладовий контроль на щільність з'єднань, перевірку герметичності футлярів, мастило запірних пристроїв, усунення витоків на муфтових з'єднаннях.

"Для кваліфікованого надання послуги з ТО газових мереж фахівці "Дніпрогазу" мають всі необхідні дозволи та ліцензії, багаторічний досвід і спеціалізоване сучасне обладнання. Для отримання консультацій та укладення договору на технічне обслуговування внутрішніх газових мереж Дніпряни можуть звернутися до 104.ua клієнтський простір по вул. Паторжинського, 24", - йдеться в повідомленні.

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Дніпро Газ
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