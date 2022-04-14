Около 19900 человек и 160 самолетов: Генштаб рассказал о потерях РФ
Фото: боевые потери РФ в Украине составляют около 19900 человек и 160 самолетов (facebook com mod mil rus)
С начала полномасштабного вторжения в Украину потери российских оккупационных войск составили около 19 900 человек личного состава. При этом были уничтожены 160 вражеских самолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника:
- личный состав - около 19 900 человек
- танки - 753 единиц
- боевые бронированные машины - 1968 единиц
- артиллерийские системы - 366 единицы
- РСЗО - 122 единиц
- средства ПВО - 64 единицы
- самолеты - 160 единиц
- вертолеты - 144 единицы
- автомобильная техника - 1437 единицы
- корабли/катера - 7 единиц
- цистерны с ГСМ - 76 единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 134 единицы
- специальная техника - 25 единиц
- пусковые установки ОТРК - 4 единицы
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
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