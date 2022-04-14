Близько 19900 осіб і 160 літаків: Генштаб розповів про втрати РФ
Фото: бойові втрати РФ в Україні становлять близько 19900 осіб і 160 літаків (facebook com mod mil rus)
З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати російських окупаційних військ склали близько 19 900 чоловік особового складу. При цьому були знищені 160 ворожих літаків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника:
- особовий склад - близько 19 900 осіб
- танки - 753 одиниць
- бойові броньовані машини - 1968 одиниць
- артилерійські системи - 366 одиниці
- РСЗВ - 122 одиниць
- засоби ППО - 64 одиниці
- літаки - 160 одиниць
- вертольоти - 144 одиниці
- автомобільна техніка - 1437 одиниці
- кораблі / катери - 7 одиниць
- цистерни з ПММ - 76 одиниць
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 134 одиниці
- спеціальна техніка - 25 одиниць
- пускові установки ОТРК - 4 одиниці
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Війна в Україні триває вже 50 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.