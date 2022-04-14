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Близько 19900 осіб і 160 літаків: Генштаб розповів про втрати РФ

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Київ, Четвер 14 квітня 2022 10:40
Близько 19900 осіб і 160 літаків: Генштаб розповів про втрати РФ Фото: бойові втрати РФ в Україні становлять близько 19900 осіб і 160 літаків (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати російських окупаційних військ склали близько 19 900 чоловік особового складу. При цьому були знищені 160 ворожих літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника:

  • особовий склад - близько 19 900 осіб
  • танки - 753 одиниць
  • бойові броньовані машини - 1968 одиниць
  • артилерійські системи - 366 одиниці
  • РСЗВ - 122 одиниць
  • засоби ППО - 64 одиниці
  • літаки - 160 одиниць
  • вертольоти - 144 одиниці
  • автомобільна техніка - 1437 одиниці
  • кораблі / катери - 7 одиниць
  • цистерни з ПММ - 76 одиниць
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 134 одиниці
  • спеціальна техніка - 25 одиниць
  • пускові установки ОТРК - 4 одиниці

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.

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