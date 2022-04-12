Около 19600 человек и 140 вертолетов: Генштаб сообщил о боевых потерях РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери российских войск составили около 19 600 человек личного состава. При этом были уничтожены 140 вертолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

Напомним, Россия получает из Ирака боеприпасы и военную технику через сети контрабанды оружия.

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