Около 19 300 военных и почти 2 000 бронемашин: Генштаб назвал потери России

С начала полномасштабной войны России против Украины российская сторона потеряла около 19 300 военных убитыми. Также число уничтоженных бронемашин приближается к 2 000.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника:
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что за сутки Вооруженные силы Украины сбили три российских самолета, вертолет и несколько беспилотников.
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