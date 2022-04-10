Близько 19 300 військових і майже 2 000 бронемашин: Генштаб назвав втрати Росії

З початку повномасштабної війни Росії проти України російська сторона втратила близько 19 300 військових убитими. Також число знищених бронемашин наближається до 2 000.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за добу Збройні сили України збили три російські літаки, вертоліт і кілька безпілотників.
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