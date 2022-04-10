Три самолета, вертолет и беспилотники: в ВСУ рассказали о сбитой воздушной технике врага
9 апреля противовоздушной обороной Воздушных сил, сухопутных войск и десантно-штурмовых войск поражено не менее 13 воздушных целей российских оккупантов. Среди них – три самолета, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов, а также четыре крылатые ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Воздушных сил ВСУ.
Авиация Воздушных сил продолжает работу в небе: истребители совершают патрулирование в воздушном пространстве Украины, а штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М поддерживают действия наземных войск ракетно-бомбовыми ударами с воздуха.
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