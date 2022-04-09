Около 19 100 военных и 705 танков: Генштаб назвал российские потери

С начала полномасштабной войны России против Украины российская сторона потеряла около 19 100 военнослужащих. Также украинские силы уничтожили более 700 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника:
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее были опубликованы фото сбитого новейшего российского ударного беспилотника.
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