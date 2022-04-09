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Близько 19 100 військових і 705 танків: Генштаб назвав російські втрати

Фото: Росія продовжує втрачати особовий склад в Україні (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

З початку повномасштабної війни Росії проти України російська сторона втратила близько 19 100 військовослужбовців. Також українські сили знищили понад 700 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника:

  • Особовий склад - близько 19100 осіб
  • Танки - 705
  • Бойові броньовані машини - 1895
  • Артилерійські системи - 335
  • РСЗВ - 108
  • Засоби ППО - 55
  • Літаки - 151
  • Вертольоти - 136
  • Автомобільна техніка - 1363
  • Кораблі/катери - 7
  • Цистерни з ПММ - 76
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112
  • Спеціальна техніка - 25
  • Пускові установки ОТРК - 4

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше були опубліковані фото збитого новітнього російського ударного безпілотника.

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