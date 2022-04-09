Близько 19 100 військових і 705 танків: Генштаб назвав російські втрати

З початку повномасштабної війни Росії проти України російська сторона втратила близько 19 100 військовослужбовців. Також українські сили знищили понад 700 танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше були опубліковані фото збитого новітнього російського ударного безпілотника.
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