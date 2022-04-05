Близько 18500 осіб і 150 літаків: Генштаб розповів про бойові втрати РФ

З початку війни Росії проти України російські війська втратили близько 18 500 військовослужбовців. Також були знищені 150 літаків і 332 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу Збройних сил України в Facebook .

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