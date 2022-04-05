Близько 18500 осіб і 150 літаків: Генштаб розповів про бойові втрати РФ
Фото: російські військові в Україні втратили 18500 чоловік особового складу (facebook.com/mod mil rus)
З початку війни Росії проти України російські війська втратили близько 18 500 військовослужбовців. Також були знищені 150 літаків і 332 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.
Загальні бойові втрати противника:
- особовий склад - близько 18 500 осіб
- танки - 676 одиниць
- бойові броньовані машини - 1858 одиниць
- артилерійські системи - 332 одиниці
- РСЗВ - 107 одиниць
- засоби ППО - 55 одиниці
- літаки - 150 одиниць
- вертольоти - 134 одиниці
- автомобільна техніка - 1322 одиниці
- кораблі / катери - 7 одиниць
- цистерни з ПММ - 76 одиниць
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 94 одиниці
- спеціальна техніка - 25 одиниць
- пускові установки ОТРК - 4 одиниці
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
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