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Близько 18500 осіб і 150 літаків: Генштаб розповів про бойові втрати РФ

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Київ, Вівторок 05 квітня 2022 09:11
Близько 18500 осіб і 150 літаків: Генштаб розповів про бойові втрати РФ Фото: російські військові в Україні втратили 18500 чоловік особового складу (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

З початку війни Росії проти України російські війська втратили близько 18 500 військовослужбовців. Також були знищені 150 літаків і 332 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.

Загальні бойові втрати противника:

  • особовий склад - близько 18 500 осіб
  • танки - 676 одиниць
  • бойові броньовані машини - 1858 одиниць
  • артилерійські системи - 332 одиниці
  • РСЗВ - 107 одиниць
  • засоби ППО - 55 одиниці
  • літаки - 150 одиниць
  • вертольоти - 134 одиниці
  • автомобільна техніка - 1322 одиниці
  • кораблі / катери - 7 одиниць
  • цистерни з ПММ - 76 одиниць
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 94 одиниці
  • спеціальна техніка - 25 одиниць
  • пускові установки ОТРК - 4 одиниці

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.

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