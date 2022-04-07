Около 18 900 военных и почти 700 танков: Генштаб назвал потери России

За время войны России против Украины российская сторона потеряла около 18 900 военных убитыми. Украинские силы уничтожили почти 700 танков, 150 самолетов и тысячи бронированных машин и автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 7 апреля:
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские десантники уничтожили российское подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и его охрану из спецназа.
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