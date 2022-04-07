Близько 18 900 військових і майже 700 танків: Генштаб назвав втрати Росії

За час війни Росії проти України російська сторона втратила близько 18 900 військових убитими. Українські сили знищили майже 700 танків, 150 літаків і тисячі броньованих машин та автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 7 квітня:
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зазначили в Генштабі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські десантники знищили російський підрозділ радіоелектронної боротьби (РЕБ) та його охорону зі спецназу.
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