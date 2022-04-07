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Близько 18 900 військових і майже 700 танків: Генштаб назвав втрати Росії

Фото: Росія продовжує нести втрати в Україні (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

За час війни Росії проти України російська сторона втратила близько 18 900 військових убитими. Українські сили знищили майже 700 танків, 150 літаків і тисячі броньованих машин та автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 7 квітня:

  • Особовий склад - близько 18 900 осіб
  • Танки - 698 одиниць
  • Бойові броньовані машини - 1891
  • Артилерійські системи - 332
  • РСЗВ - 108
  • Засоби ППО - 55
  • Літаки - 150
  • Вертольоти - 135
  • Автомобільна техніка - 1358
  • Кораблі/катери - 7
  • Цистерни з ПММ - 76
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 111
  • Спеціальна техніка - 25
  • Пускові установки ОТРК - 4

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські десантники знищили російський підрозділ радіоелектронної боротьби (РЕБ) та його охорону зі спецназу.

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