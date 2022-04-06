Украинские десантники уничтожили российское подразделение РЭБ и его охрану из спецназа
Краматорские десантники нанесли врагу очередные потери. Они уничтожили подразделение РЭБ оккупантов и всю его охрану из спецназа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 81 отдельную аэромобильную бригаду.
Украинским военным удалось уничтожить подразделение радиоэлектронной борьбы ВС Российской Федерации.
Также под огонь военных попали вражеские спецназовцы, которые охраняли подразделение РЭБ.
"Рожденные побеждать" - именно такой девиз имеет наша славная воинская часть. И мы уничтожим всех оккупантов, пока не очистим от них нашу родную Украину, - сказал командир подразделения.
Краматорские десантники уничтожили российское подразделение РЭБ (facebook.com/81oaembr)
Ранее мы сообщали, что украинские военные на Востоке уничтожили 60 военных РФ и один самолет.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 42-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!