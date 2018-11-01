Около 17% военнослужащих не прошли проверку на полиграфе, - МОУ

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Отрицательный результат на полиграфе не является основанием для увольнения военного

Около 17 % украинских военнослужащих получили отрицательный результат при проверке на полиграфе. Об этом в ходе брифинга по вопросам предотвращения и выявления коррупции Министерства обороны Украины сообщил заместитель начальника отдела Станислав Коношук, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Коношука, первым проверку на полиграфе прошел министр обороны Степан Полторак.

"Проверку проходили все, включая министра обороны. Он проходил первый, затем было проверено всех заместителей министров. Однако отрицательный результат по проверке на полиграфе не является рекомендацией к увольнению. Так вот, до 17 процентов военнослужащих получили отрицательный результат" , - сказал он.

Также Коношук добавил, что больше всего количественных коррупционных нарушений в структуре МОУ зафиксировано именно в деятельности военных комиссариатов и в сфере закупок.

Напомним, Президент Петр Порошенко уволил министра обороны Украины Степана Полторака с военной службы. Также он предложил Полтораку продолжить руководство оборонным ведомством уже в качестве гражданского министра.

Добавим, для проверки работы Министерства обороны Украины идентифицировали около 30 коррупционных рисков. МОУ работает над устранением антикоррупционных решений в сфере закупок, предотвращения проявлений коррупции в ООС, борьбой с коррупцией в сфере строительства и так далее.