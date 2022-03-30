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Около 17 300 военных и более 130 самолетов: Генштаб назвал российские потери

Фото: российские войска несут потери в Украине (facebook com aviacionmilitar am)
Автор: Илона Свиридова

За время войны России против Украины российские войска потеряли около 17 300 военнослужащих. Украинским силам удалось сбить более 130 самолетов и уничтожить более 600 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника:

  • личный состав - около 17300 человек
  • танки - 605 единиц
  • боевые бронированные машины - 1723 единицы
  • артиллерийские системы - 305 единиц
  • РСЗО - 96 единиц
  • средства ПВО - 54 единиц
  • самолеты - 131 единица
  • вертолеты - 131 единица
  • автомобильная техника - 1184 единиц
  • корабли/катера - 7 единиц
  • цистерны с ГСМ - 75 единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 81 единица
  • специальная техника - ​​21 единица
  • пусковые установки - 4 единиц

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе.

Напомним, ранее у президента Владимира Зеленского объяснили, почему украинская сторона не раскрывает свои потери.

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