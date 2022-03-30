Около 17 300 военных и более 130 самолетов: Генштаб назвал российские потери

За время войны России против Украины российские войска потеряли около 17 300 военнослужащих. Украинским силам удалось сбить более 130 самолетов и уничтожить более 600 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника:
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе.
Напомним, ранее у президента Владимира Зеленского объяснили, почему украинская сторона не раскрывает свои потери.
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