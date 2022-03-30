Близько 17 300 військових та понад 130 літаків: Генштаб назвав російські втрати

За час війни Росії проти України російські війська втратили близько 17 300 військовослужбовців. Українським силам вдалося збити понад 130 літаків і знищити понад 600 танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали в Генштабі.
Нагадаємо, раніше у президента Володимира Зеленського пояснили, чому українська сторона не розкриває свої втрати.
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