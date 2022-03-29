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"Потери немалые". У Зеленского объяснили, почему не называют число погибших военных

Новина українською →
Киев, Вторник 29 марта 2022 17:51
"Потери немалые". У Зеленского объяснили, почему не называют число погибших военных Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president gov ua)
Автор: Артем Горовенко

В ходе войны России против Украины украинская сторона понесла немалые потери в личном составе среди военнослужащих. Но не будет их раскрывать точную цифру до конца самой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Алексея Арестовича для "ВВС Украина".

В частности, он объяснил, почему Украина почти не называет потери личного состава в войне против России.

"Цифры, конечно, есть. Я их знаю с точностью почти до человека, но не назову. До конца войны… Потому что ни одна армия мира не называет свои потери во время войны. Это просто запрещено. Это государственная тайна, во-первых. А во-вторых, это может помочь противнику оценить эффективность его действий", - отметил Арестович.

При этом, по его словам, называя свои потери, российская сторона лжет.

"Так они же лгут, в 10 раз занижая эти цифры. Лгать и мы можем. Мы только в первый день сказали количество жертв после авианалетов. Следовало сообщить, что первые погибшие уже есть, - 46 человек погибли. А дальше - это военная тайна. Это просто самоубийство - раскрывать такие данные во время войны. После войны мы выдадим эти данные по каждому человеку - это Украина, здесь нельзя ничего скрыть, даже если бы мы хотели это сделать", - подчеркнул Арестович.

Он добавил, что Украина несет потери, и они немаленькие.

"Гораздо меньше, чем у россиян, но немаленькие", - отметил он.

Напомним, на сегодня украинская сторона лишь единожды официально назвала потери в войне против России. Президент Владимир Зеленский более двух недель назад говорил о гибели более 1 300 украинских военных.

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