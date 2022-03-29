Около 17 200 человек и почти 600 танков: Генштаб назвал потери России

По состоянию на 29 марта российская сторона в войне против Украины потеряла около 17 200 военных. Также украинская армия уничтожила почти 600 танков и 127 самолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника:
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее у президента Украины Владимира Зеленского призвали Запад увеличить поставки снарядов для тяжелой и дальнобойной артиллерии, чтобы утроить потери российских войск.
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