Подоляк призвал увеличить военную помощь. Чтобы утроить потери среди оккупантов

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал увеличить объем поставок снарядов в тяжелую и дальнобойную артиллерию. Это поможет приумножить потери среди российских военных в несколько раз.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Подоляка.

" Ежедневно РФ теряет убитыми 510-530 человек. Это свидетельствует о чрезвычайно высокой интенсивности боев и мотивации украинских военных. Чтобы удвоить/утроить для РФ количество безвозвратных потерь, необходимо резко увеличить объем поставок снарядов тяжелых и дальнобойных артиллерийских систем", - пишет Подоляк.

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