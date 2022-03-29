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Близько 17 200 осіб і майже 600 танків: Генштаб назвав втрати Росії

Фото: Росія несе значні втрати у війні проти України (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Станом на 29 березня російська сторона в війні проти України втратила близько 17 200 військових. Також українська армія знищила майже 600 танків і 127 літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника:

  • особовий склад - близько 17 200 осіб
  • танки - 597 одиниць
  • бойові броньовані машини - 1710 одиниць
  • артилерійські системи - 303 одиниці
  • РСЗВ - 96 одиниць
  • засоби ППО - 54 одиниць
  • літаки - 127 одиниць
  • вертольоти - 129 одиниць
  • автомобільна техніка - 1178 одиниць
  • кораблі/катери - 7 одиниць
  • цистерни з ПММ - 73 одиниці
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 71 одиниця
  • спеціальна техніка - 21 одиниця
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4 одиниці

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у президента України Володимира Зеленського закликали Захід збільшити поставки снарядів для важкої і далекобійної артилерії, щоб потроїти втрати російських військ.

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Генштаб ВСУВійна Росії проти України