Около 160 тыс. клиентов "Харьковгаз Сбыта" получат монетизированную субсидию

Около 160 тыс. семей Харьковской области в марте получат субсидию на газ деньгами. Эти средства необходимо направить на оплату потребленного, в феврале 2019 года, голубого топлива. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Харьковгаз Сбыт".

"В случае экономного использования голубого топлива часть субсидии останется в распоряжении потребителя. Но при задолженности за газ, органы социальной защиты прекращают начисления субсидии. Поэтому для получения денежной государственной помощи необходимо оплатить существующие долги. По состоянию на 1 марта 2019 года в Харьковской области задолженность субсидиантов за использованный газ составляет 340 млн гривен", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, клиенты ООО "Харьковгаз Сбыт", которым субсидия была назначена до 31 декабря 2018 года, получат монетизированную государственную помощь на оплату за газ. Пенсионерам она будет выплачиваться Пенсионным фондом Украины вместе с пенсионной выплатой, а лицам, не получающим пенсию – в АО "Ощадбанк", путем выплаты субсидии через банковский денежный перевод.

Получив субсидию наличными, потребители должны самостоятельно оплатить полную стоимость услуг газоснабжения. Наличие просроченной задолженности, которая превышает 340 гривен, может стать причиной лишения государственной помощи. О потребителях-должниках и размере их задолженности "Харьковгаз Сбыт" должен ежемесячно информировать управления по вопросам социальной защиты населения.

"Раньше управления по вопросам социальной защиты населения передавали газовой компании реестры субсидиантов с указание размера выделенной им помощи. Эта субсидия зачислялась ООО "Харьковгаз Сбыт" на лицевые счета потребителей. После монетизации субсидиант будет самостоятельно получать государственную помощь и осуществлять полную оплату за потребленный газ", - отметила начальник отдела расчетов "Харьковгаз Сбыта" Татьяна Харченко.

Также в пресс-службе подчеркнули, что компания поддерживает монетизацию субсидий и считает ее важным шагом создания рынка газа для бытовых потребителей.

"Однако, существует риск расходов потребителями полученной субсидии не по ее назначению. Субсидия предоставляется малообеспеченным гражданам, которые в отопительный сезон испытывают наибольшую нагрузку на семейный бюджет. Кроме того, в этом отопительном сезоне были уменьшены социальные нормативы использования природного газа, на которые распространяется субсидия. Поэтому растрата полученных субсидий не по назначению приведет к лишению субсидиантов государственной помощи из-за долгов", - говорится в сообщении.