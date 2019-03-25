Близько 160 тис. клієнтів "Харківгаз Збуту" отримають монетизовану субсидію

Близько 160 тис. сімей Харківської області в березні отримають субсидію на газ грошима. Ці кошти необхідно направити на оплату спожитого, у лютому 2019 року, блакитного палива. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Харківгаз Збут".

"У разі економного використання блакитного палива частину субсидії залишиться у розпорядженні споживача. Але при заборгованості за газ, органи соціального захисту припиняють нарахування субсидії. Тому для отримання грошової державної допомоги необхідно сплатити існуючі борги. Станом на 1 березня 2019 року в Харківській області заборгованість субсидіантів за використаний газ становить 340 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, клієнти ТОВ "Харківгаз Збут", яким субсидія була призначена до 31 грудня 2018 року, отримають монетизовану державну допомогу на оплату за газ. Пенсіонерам вона буде виплачуватися Пенсійним фондом України разом з пенсійною виплатою, а особам, які не отримують пенсію – в АТ "Ощадбанк", шляхом виплати субсидії через банківський переказ.

Одержавши субсидію готівкою, споживачі повинні самостійно оплатити повну вартість послуг газопостачання. Наявність простроченої заборгованості, що перевищує 340 гривень, може стати причиною позбавлення державної допомоги. Про споживачів-боржників та суму їх заборгованості "Харківгаз Збут" повинен щомісяця інформувати управління з питань соціального захисту населення.

"Раніше управління з питань соціального захисту населення передавали газової компанії реєстри субсидіантів із зазначенням розміру наданої їм допомоги. Ця субсидія зараховувалася ТОВ "Харківгаз Збут" на особові рахунки споживачів. Після монетизації субсидіант буде самостійно отримувати державну допомогу і здійснювати повну оплату за спожитий газ", - зазначила начальник відділу розрахунків "Харківгаз Збуту" Тетяна Харченко.

Також у прес-службі підкреслили, що компанія підтримує монетизацію субсидій і вважає її важливим кроком створення ринку газу для побутових споживачів.

"Однак, існує ризик витрат споживачами отриманої субсидії не за її призначенням. Субсидія надається малозабезпеченим громадянам, які в опалювальний сезон відчувають найбільше навантаження на сімейний бюджет. Крім того, в цьому опалювальному сезоні були зменшені соціальні нормативи використання природного газу, на які поширюється субсидія. Тому розтрата отриманих субсидій не за призначенням призведе до позбавлення субсидіантів державної допомоги через борги", - йдеться в повідомленні.