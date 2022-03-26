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Около 16 400 военных и 117 самолетов: Генштаб назвал российские потери в Украине

Фото: Россия несет значительные потери в войне против Украины (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

С начала войны России против Украины противник потерял около 16 400 военных убитыми. Число сбитых самолетов достигло 117.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника:

  • личный состав - около 16 400 человек
  • танки - 575 единиц
  • боевых бронированных машин - 1 640 единиц
  • артиллерийские системы - 293 единицы
  • РСЗО - 91 единица
  • средства ПВО - 51 единица
  • самолеты - 117 единиц
  • вертолеты - 127 единиц
  • автомобильная техники - 1 131 единица
  • корабли/катера - 7 единиц
  • цистерны с ГСМ - 73 единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 56 единиц
  • специальная техника - ​​19 единиц
  • пусковые установки ОТРК/ТРК - 2 единицы

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины уничтожили батальонно-тактическую группу 200-й отдельной мотострелковой бригады РФ, в которой из 648 человек выжили всего трое.

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