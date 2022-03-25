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Выжили всего трое. ВСУ уничтожили батальонную группу 200-й омбр России, - Арестович

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Киев, Пятница 25 марта 2022 14:24
Выжили всего трое. ВСУ уничтожили батальонную группу 200-й омбр России, - Арестович Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Украинская армия полностью уничтожила батальонную группу 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России. В частности, из 648 военных выжили всего трое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

"Батальонно-тактическая группа 200-й отдельной мотострелковой бригады, которая принимала участие в "специальной военной операции" на территории Украины понесла значительные потери в живой силе. Из 648 военнослужащих, которые были отправлены, погибли 645. Остались только трое, и то двое из них ранены", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска частично пробили сухопутный коридор от оккупированного Крыма до Донбасса.

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