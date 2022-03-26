Близько 16 400 військових і 117 літаків: Генштаб назвав російські втрати в Україні

З початку війни Росії проти України противник втратив близько 16 400 військових убитими. Число збитих літаків досягло 117.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали в Генштабі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України знищили батальйонно-тактичну групу 200-ї окремої мотострілецької бригади РФ, в якій з 648 осіб вижили лише троє.
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