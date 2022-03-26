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Близько 16 400 військових і 117 літаків: Генштаб назвав російські втрати в Україні

Фото: Росія несе значні втрати у війні проти України (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

З початку війни Росії проти України противник втратив близько 16 400 військових убитими. Число збитих літаків досягло 117.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника:

  • особовий склад - близько 16 400 осіб
  • танки - 575 одиниць
  • бойових броньованих машин - 1 640 одиниць
  • артилерійські системи - 293 одиниці
  • РСЗВ - 91 одиниця
  • засоби ППО - 51 одиниця
  • літаки - 117 одиниць
  • вертольоти - 127 одиниць
  • Автомобільна техніки - 1 131 одиниця
  • Кораблі/катери - 7 одиниць
  • цистерни з ПММ - 73 одиниць
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56 одиниць
  • спеціальна техніка - 19 одиниць
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 2 одиниці

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України знищили батальйонно-тактичну групу 200-ї окремої мотострілецької бригади РФ, в якій з 648 осіб вижили лише троє.

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