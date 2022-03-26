ru ua
Сб, 26 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Близько 16 400 військових і 117 літаків: Генштаб назвав російські втрати в Україні

Новость на русском →
Київ, Субота 26 березня 2022 10:17
Близько 16 400 військових і 117 літаків: Генштаб назвав російські втрати в Україні Фото: Росія несе значні втрати у війні проти України (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

З початку війни Росії проти України противник втратив близько 16 400 військових убитими. Число збитих літаків досягло 117.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника:

  • особовий склад - близько 16 400 осіб
  • танки - 575 одиниць
  • бойових броньованих машин - 1 640 одиниць
  • артилерійські системи - 293 одиниці
  • РСЗВ - 91 одиниця
  • засоби ППО - 51 одиниця
  • літаки - 117 одиниць
  • вертольоти - 127 одиниць
  • Автомобільна техніки - 1 131 одиниця
  • Кораблі/катери - 7 одиниць
  • цистерни з ПММ - 73 одиниць
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56 одиниць
  • спеціальна техніка - 19 одиниць
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 2 одиниці

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України знищили батальйонно-тактичну групу 200-ї окремої мотострілецької бригади РФ, в якій з 648 осіб вижили лише троє.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
DAILY
Бойкот торгівлі з Росією. Що Україна купувала у агресора і де шукати заміну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Бойкот торгівлі з Росією. Що Україна купувала у агресора і де шукати заміну