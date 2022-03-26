Близько 16 400 військових і 117 літаків: Генштаб назвав російські втрати в Україні
Фото: Росія несе значні втрати у війні проти України (GettyImages)
З початку війни Росії проти України противник втратив близько 16 400 військових убитими. Число збитих літаків досягло 117.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
- особовий склад - близько 16 400 осіб
- танки - 575 одиниць
- бойових броньованих машин - 1 640 одиниць
- артилерійські системи - 293 одиниці
- РСЗВ - 91 одиниця
- засоби ППО - 51 одиниця
- літаки - 117 одиниць
- вертольоти - 127 одиниць
- Автомобільна техніки - 1 131 одиниця
- Кораблі/катери - 7 одиниць
- цистерни з ПММ - 73 одиниць
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56 одиниць
- спеціальна техніка - 19 одиниць
- пускові установки ОТРК/ТРК - 2 одиниці
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали в Генштабі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України знищили батальйонно-тактичну групу 200-ї окремої мотострілецької бригади РФ, в якій з 648 осіб вижили лише троє.
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