Около 1500 обстрелов только в Луганской области, - ОБСЕ об обострении ситуации на Донбассе

Заметно усложнилась ситуация в луганской области. За сутки там зафиксировали почти 1500 нарушений.

"В Луганской области Миссия зафиксировала 1 491 нарушение режима прекращения огня, в том числе 253 взрыва неопределенного происхождения", - говорится в отчете.

Большинство этих нарушений произошли в районе Попасной. Там наблюдатели зафиксировали 400 обстрелов из крупнокалиберных пулеметов, 500 выстрелов и очередей из стрелкового оружия, а также 127 взрывов.

Неспокойно было и Золотом. Там также слышали взрывы от боеприпасов.

В Донецкой области ОБСЕ зафиксировала 363 нарушения режима прекращения огня, в том числе 122 взрыва. Из них 1 взрыв зафиксировали в воздухе, 1 разрыв боеприпаса и 120 взрывов неопределенного происхождения.

Больше всего нарушений было в районе Старомихайловки. Там зафиксировали 20 взрывов из крупнокалиберных пулеметов, 80 выстрелов и очередей из стрелкового оружия, а также 5 взрывов.

В Авдеевке слышали 25 выстрелов из стрелкового оружия и 30 взрывов. Также была напряженной ситуация в районе Донецкой фильтровальной станции.