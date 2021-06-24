В ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации с безопасностью на востоке Украины

Специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау заявила об ухудшении ситуации с безопасностью на Донбассе. По ее словам, действия боевиков не позволяют специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ эффективно выполнять свой мандат.

Об этом сообщается на сайте СММ ОБСЕ.

"В течение последних недель СММ ОБСЕ наблюдала ухудшение ситуации на участках разведения сил и средств. Миссия продолжает фиксировать использование тяжелых вооружений, размещенных с нарушением линии отвода",- сказала она

Кроме того, до сих пор существуют систематические ограничения и препятствия свободному передвижению СММ ОБСЕ, а также атаки на ее беспилотные летательные аппараты. Это не позволяет СММ эффективно выполнять свой мандат.

Как отметила представитель ОБСЕ, конкретные меры, которые могли бы улучшить ситуацию безопасности, согласовать не удалось. Попытка продвинуться в обсуждении вопроса разминирования также не увенчалась успехом.

Она также подчеркнула, что в работе политической группы уже довольно давно не удается найти конструктивного подхода и выполнить поручение ТКГ по разработке плана действий по выполнению Минских соглашений.

Известно, что участники гуманитарной рабочей группы провели детальное обсуждение вопроса обмена удерживаемых в связи с конфликтом.

Также был рассмотрен вопрос об открытии новых пунктов пропуска в районе Золотого и Счастья Луганской области.

В частности, обсуждения были сосредоточены и на водоснабжении, пенсионных выплатах, правах собственности и экологии.