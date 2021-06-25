ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Беспилотники и обстрелы: боевики на Донбассе семь раз нарушили "тишину"

Новина українською →
Донбасс, Пятница 25 июня 2021 17:40
Беспилотники и обстрелы: боевики на Донбассе семь раз нарушили "тишину" Фото: боевики в очередной раз нарушали перемирие на Донбассе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 25 июня, российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Так, в районе Водяного, что на Приазовье, боевики дважды открывали огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Золотого-4 оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, а вблизи Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В сторону Гранитного российские наемники осуществили обстрелы из минометов 120-го калибра.

В районе населенных пунктов Екатериновка и Авдеевка украинские военные зафиксировали пролеты вражеских беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Вражеский беспилотник вовремя подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Украинские военные открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс ООС
NEWS
Коренные народы и экономическая зона "Крым": что Рада рассмотрит на внеочередном в четверг
Коренные народы и экономическая зона "Крым": что Рада рассмотрит на внеочередном в четверг
DAILY
Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун