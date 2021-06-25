Беспилотники и обстрелы: боевики на Донбассе семь раз нарушили "тишину"

В пятницу, 25 июня, российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Так, в районе Водяного, что на Приазовье, боевики дважды открывали огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Золотого-4 оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, а вблизи Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В сторону Гранитного российские наемники осуществили обстрелы из минометов 120-го калибра.

В районе населенных пунктов Екатериновка и Авдеевка украинские военные зафиксировали пролеты вражеских беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Вражеский беспилотник вовремя подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Украинские военные открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.