ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Около 1500 обстрелов только в Луганской области, - ОБСЕ об обострении ситуации на Донбассе

Новина українською →
Украина, Суббота 26 июня 2021 04:01
Около 1500 обстрелов только в Луганской области, - ОБСЕ об обострении ситуации на Донбассе Фото: ОБСЕ на Донбассе зафиксировало 1854 нарушения (facebook.com/oscesmm/)
Автор: Наталья Скороход

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщает об обострении ситуации на Донбассе. За сутки, 24 июня, там произошло 1854 нарушения режима прекращения огня.

Об єтом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 25 июня.

Заметно усложнилась ситуация в луганской области. За сутки там зафиксировали почти 1500 нарушений.

"В Луганской области Миссия зафиксировала 1 491 нарушение режима прекращения огня, в том числе 253 взрыва неопределенного происхождения", - говорится в отчете.

Большинство этих нарушений произошли в районе Попасной. Там наблюдатели зафиксировали 400 обстрелов из крупнокалиберных пулеметов, 500 выстрелов и очередей из стрелкового оружия, а также 127 взрывов.

Неспокойно было и Золотом. Там также слышали взрывы от боеприпасов.

В Донецкой области ОБСЕ зафиксировала 363 нарушения режима прекращения огня, в том числе 122 взрыва. Из них 1 взрыв зафиксировали в воздухе, 1 разрыв боеприпаса и 120 взрывов неопределенного происхождения.

Больше всего нарушений было в районе Старомихайловки. Там зафиксировали 20 взрывов из крупнокалиберных пулеметов, 80 выстрелов и очередей из стрелкового оружия, а также 5 взрывов.

В Авдеевке слышали 25 выстрелов из стрелкового оружия и 30 взрывов. Также была напряженной ситуация в районе Донецкой фильтровальной станции.

Напомним, на Донбассе ранили украинского военного. Он получил осколочное ранение в результате обстрела боевиками.

Ранее сообщалось, что боевики продолжают обстрелы на Донбассе и запускают беспилотники.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс
NEWS
Задержка поездов, поваленные деревья и пострадавший: последствия непогоды на западе Украины
Задержка поездов, поваленные деревья и пострадавший: последствия непогоды на западе Украины
DAILY
Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун