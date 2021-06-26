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Близько 1500 обстрілів тільки в Луганській області, - ОБСЄ про загострення ситуації на Донбасі

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Україна, Субота 26 червня 2021 04:01
Близько 1500 обстрілів тільки в Луганській області, - ОБСЄ про загострення ситуації на Донбасі Фото: ОБСЄ на Донбасі зафіксувало 1854 порушення (facebook.com/oscesmm/)
Автор: Наталья Скороход

Організація з безпеки і співробітництва в Європі повідомляє про загострення ситуації на Донбасі. За добу, 24 червня, там сталося 1854 порушення режиму припинення вогню.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 25 червня.

Помітно ускладнилася ситуація в Луганській області. За добу там зафіксували майже 1500 порушень.

"У Луганській області місія зафіксувала 1 491 порушення режиму припинення вогню, в тому числі 253 вибухи невизначеного походження", - йдеться у звіті.

Більшість цих порушень сталися в районі Попасної. Там спостерігачі зафіксували 400 обстрілів з великокаліберних кулеметів, 500 пострілів і черг зі стрілецької зброї, а також 127 вибухів.

Неспокійно було і Золотом. Там також чули вибухи від боєприпасів.

У Донецькій області ОБСЄ зафіксувала 363 порушення режиму припинення вогню, в тому числі 122 вибухи. З них 1 вибух зафіксували в повітрі, 1 розрив боєприпасу і 120 вибухів невизначеного походження.

Найбільше порушень було в районі Старомихайлівки. Там зафіксували 20 вибухів з великокаліберних кулеметів, 80 пострілів і черг зі стрілецької зброї, а також 5 вибухів.

В Авдіївці чули 25 пострілів зі стрілецької зброї та 30 вибухів. Також була напруженою ситуація в районі Донецької фільтрувальної станції.

Нагадаємо, на Донбасі поранили українського військового. Він отримав осколкове поранення в результаті обстрілу бойовиками.

Раніше повідомлялося, що бойовики продовжують обстріли на Донбасі і запускають безпілотники.

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