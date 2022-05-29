Около 150 военных за сутки: названы потери России в Украине

За более три месяца полномасштабного вторжения в Украину погибли около 30 150 российских военнослужащих. Также оккупанты потеряли более 630 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки наибольшие потери российские военные понесли на Бахмутовском направлении.

Напомним, российская военная группировка потерпела надлом на Бахмутском направлении.

Кроме того, ВСУ отбить семь атак российских войск в районе Донецкой и Луганской областей, уничтожив беспилотник, танк и бронемашины.

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