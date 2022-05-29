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Около 150 военных за сутки: названы потери России в Украине

Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

За более три месяца полномасштабного вторжения в Украину погибли около 30 150 российских военнослужащих. Также оккупанты потеряли более 630 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника на 29 мая ориентировочно составили:

  • Личный состав - около 30150 (+150)
  • Танки - 1338 (+8)
  • Боевые бронированные машины - 3270 (+12)
  • Артиллерийские системы - 631 (+3)
  • РСЗО - 203 (+0)
  • Средства ПВО - 93 (+0)
  • Самолеты - 207 (+0)
  • Вертолеты - 174 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 504 (+1)
  • Крылатые ракеты - 116 (+0)
  • Корабли/катера - 13 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны - 2240 (+14)
  • Специальная техника - ​48 (+0)

В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки наибольшие потери российские военные понесли на Бахмутовском направлении.

Напомним, российская военная группировка потерпела надлом на Бахмутском направлении.

Кроме того, ВСУ отбить семь атак российских войск в районе Донецкой и Луганской областей, уничтожив беспилотник, танк и бронемашины.

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