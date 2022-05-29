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Близько 150 військових за добу: названо втрати Росії в Україні

Фото: Росія продовжує нести втрати у війні проти України (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

За понад три місяці повномасштабного вторгнення в Україну загинули близько 30 150 російських військовослужбовців. Також окупанти втратили понад 630 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника на 29 травня орієнтовно склали:

  • Особовий склад - близько 30150 (+150)
  • Танки - 1338 (+8)
  • Бойові броньовані машини - 3270 (+12)
  • Артилерійські системи - 631 (+3)
  • РСЗВ - 203 (+0)
  • Засоби ППО - 93 (+0)
  • Літаки - 207 (+0)
  • Вертольоти - 174 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 504 (+1)
  • Крилаті ракети - 116 (+0)
  • Кораблі / катери - 13 (+0)
  • Автомобільна техніка та автоцистерни - 2240 (+14)
  • Спеціальна техніка - 48 (+0)

У Генштабі повідомили, що за минулу добу найбільших втрат російські військові зазнали на Бахмутівському напрямку.

Нагадаємо, Російська військове угруповання зазнало надлом на Бахмутському напрямку.

Крім того, ЗСУ відбити сім атак російських військ в районі Донецької та Луганської областей, знищивши безпілотник, танк і бронемашини.

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