Близько 150 військових за добу: названо втрати Росії в Україні

За понад три місяці повномасштабного вторгнення в Україну загинули близько 30 150 російських військовослужбовців. Також окупанти втратили понад 630 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook .

У Генштабі повідомили, що за минулу добу найбільших втрат російські військові зазнали на Бахмутівському напрямку.

Нагадаємо, Російська військове угруповання зазнало надлом на Бахмутському напрямку.

Крім того, ЗСУ відбити сім атак російських військ в районі Донецької та Луганської областей, знищивши безпілотник, танк і бронемашини.

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