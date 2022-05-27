Близько 150 військових за добу: названі нові втрати Росії
З початку повномасштабного вторгнення в Україну загинули близько 29 750 російських військовослужбовців. Також окупанти втратили понад 1320 танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника на 27 травня орієнтовно склали:
- Особовий склад - близько 29 750 (+150)
- Танки - 1322 (+7)
- Бойові броньовані машини - 3246 (+11)
- Артилерійські системи - 623 (+6)
- РСЗВ - 201 (+0)
- Засоби ППО - 93 (+0)
- Літаки - 206 (+0)
- Вертольоти - 170 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 503 (+1)
- Крилаті ракети - 115 (+1)
- Кораблі / катери - 13 (+0)
- Автомобільна техніка та автоцистерни - 2226 (+1)
- Спеціальна техніка - 48 (+1)
У Генштабі повідомили, що за минулу добу найбільших втрат російські військові зазнали на Авдіївському напрямку.
Раніше повідомлялося, що підрозділи ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ знищили 35 солдатів армії РФ і кілька бойових машин піхоти.
Разом з тим британська розвідка вважає, що старі радянські танки Т-62, які Росія зараз перекидає в Україну, стануть легкою мішенню для ЗСУ.
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