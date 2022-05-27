Близько 150 військових за добу: названі нові втрати Росії

З початку повномасштабного вторгнення в Україну загинули близько 29 750 російських військовослужбовців. Також окупанти втратили понад 1320 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook .

У Генштабі повідомили, що за минулу добу найбільших втрат російські військові зазнали на Авдіївському напрямку.

Раніше повідомлялося, що підрозділи ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ знищили 35 солдатів армії РФ і кілька бойових машин піхоти.

Разом з тим британська розвідка вважає, що старі радянські танки Т-62, які Росія зараз перекидає в Україну, стануть легкою мішенню для ЗСУ.

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