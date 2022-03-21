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Около 15 тысяч военных и почти 500 танков: Генштаб рассказал о потерях оккупантов

Фото: боевые потери РФ с начала вторжения в Украину составили около 15 тысяч человек (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери российских войск составили около 15 тысяч военнослужащих. При этом оккупанты лишились почти 500 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Ориентировочные боевые потери противника на 21 марта:

  • личный состав - около 15 тысяч человек,
  • танки - 498,
  • боевые бронированные машины - 1 535,
  • артиллерийские системы - 240,
  • РСЗО - 80,
  • средства ПВО - 45,
  • самолеты - 97,
  • вертолеты - 121,
  • автомобильная техника - 969,
  • корабли/катера - 3,
  • цистерны с ГСМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 24,
  • специальная техника - ​​13.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - сообщили в Генштабе.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 26-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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