Около 15 тысяч военных и почти 500 танков: Генштаб рассказал о потерях оккупантов

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери российских войск составили около 15 тысяч военнослужащих. При этом оккупанты лишились почти 500 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 26-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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