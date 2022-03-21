Близько 15 тисяч військових і майже 500 танків: Генштаб розповів про втрати окупантів

З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати російських військ склали близько 15 тисяч військовослужбовців. При цьому окупанти позбулися майже 500 танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Орієнтовні бойові втрати противника на 21 березня:
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - повідомили в Генштабі.
Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 26-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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