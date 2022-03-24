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Около 15 800 человек: в Генштабе рассказали о боевых потерях РФ за месяц войны

Фото: за месяц войны оккупанты потеряли около 15 800 человек личного состава (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

За месяц полномасштабного вторжения в Украину потери личного состава российских войск составило около 15 800 человек. При этом оккупанты лишились 108 самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Ориентировочные боевые потери противника на 24 марта:

  • личный состав - около 15 800 человек;
  • танки - 530;
  • боевые бронированные машины - 1 597;
  • артиллерийские системы - 280;
  • РСЗО - 82;
  • средства ПВО - 47;
  • самолеты - 108;
  • вертолеты - 124;
  • автомобильная техника - 1 033;
  • корабли/катера - 4;
  • цистерны с ГСМ - 72;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 50;
  • специальная техника - 16.

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

Напомним, война России против Украины длиться уже месяц. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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