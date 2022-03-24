Около 15 800 человек: в Генштабе рассказали о боевых потерях РФ за месяц войны

За месяц полномасштабного вторжения в Украину потери личного состава российских войск составило около 15 800 человек. При этом оккупанты лишились 108 самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

Напомним, война России против Украины длиться уже месяц. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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