Близько 15 800 осіб: у Генштабі розповіли про бойові втрати РФ за місяць війни

За місяць повномасштабного вторгнення в Україну втрати особового складу російських військ склало близько 15 800 осіб. При цьому окупанти позбулися 108 літаків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Орієнтовні бойові втрати противника на 24 березня:
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, війна Росії проти України триватиме вже місяць. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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