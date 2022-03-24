Близько 15 800 осіб: у Генштабі розповіли про бойові втрати РФ за місяць війни

За місяць повномасштабного вторгнення в Україну втрати особового складу російських військ склало близько 15 800 осіб. При цьому окупанти позбулися 108 літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook .

Нагадаємо, війна Росії проти України триватиме вже місяць. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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